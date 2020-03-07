Kırşehir'de ana arter, refüj ve parklara çiçek ekildi

07.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:44

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentteki ana arter, kavşak, refüj, park ve bahçelere gül ve çeşitli çiçek ekildiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin baharın gelmesiyle hummalı bir çalışma içine girdiğini hatırlattı.

Farklı mahalle ve caddelerdeki çalışmalar ile kent genelinde yeşillendirilen ve çiçek ekili alanların arttığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan hizmetlerimizle Kırşehir daha yeşil ve ferah olacak. Kentteki ana arter, kavşak, refüj, park ve bahçelere gül ve çeşitli çiçeklerden ekildi. Göreve başladığımız günden itibaren Kırşehir'in gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesi için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Ana arterleri, refüjleri, park ve bahçeleri yeşillendirip gül dikerek, Kırşehir'i yaşayan bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra dikilen gül ve çiçekleri de aynı şekilde korumak da çok önemli. Vatandaşımızdan beklentimiz, yapılan hizmetlere sahip çıkmaları ve korumalarıdır. Çünkü bu şehir hepimizin."

Kaynak: AA