Kırşehir'de ambulans devrildi: 3 yaralı

Kırşehir'de devrilen ambulansta 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Akpınar'dan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren Sedat Oğuz (55) yönetimindeki 40 AHH 593 plakalı ambulans, şehirler arası otobüs terminali yakınlarında kaygan zeminde devrildi.

Kaza da sürücü ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları Emre Yıldız (27) ve Ahmet Koçer (26) yaralandı.

Ambulansta bulunan hasta, sürücü ve sağlık çalışanları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların ve ambulansta bulunan hastanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız