Kırşehir'de ambulans devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir'de ambulans devrildi: 3 yaralı

18.02.2021 23:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:58
Kırşehir'de ambulans devrildi: 3 yaralı

Kırşehir'de devrilen ambulansta 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kırşehir'de devrilen ambulansta 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Akpınar'dan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren Sedat Oğuz (55) yönetimindeki 40 AHH 593 plakalı ambulans, şehirler arası otobüs terminali yakınlarında kaygan zeminde devrildi.

Kaza da sürücü ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları Emre Yıldız (27) ve Ahmet Koçer (26) yaralandı.

Ambulansta bulunan hasta, sürücü ve sağlık çalışanları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların ve ambulansta bulunan hastanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de ambulans devrildi: 3 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 23:59:40. #1.15#
title