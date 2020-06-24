Kırşehir'de akımına kapılan işçi yaralandı
Kırşehir'de belediyeye ait reklam panosunda düzenleme yapan işçi, akıma kapılarak yaralandı.
24.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:58
Kırşehir'de belediyeye ait reklam panosunda düzenleme yapan işçi, akıma kapılarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Erhan Aydın (31), Bağbaşı Mahallesi Neşet Ertaş Bulvarı'nda afiş değiştirmek için reklam panosunu açtı.
Bu sırada panonun yanında bulunan elektrik tellerine temas eden Aydın, akıma kapılarak yaralandı.
Aydın, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da hastaneye gelerek Aydın'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA