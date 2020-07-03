Kırşehir'de akarsu ve göletler için boğulma uyarısı
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Kırşehir'de akarsu ve göletler için boğulma uyarısı

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, yaz mevsiminin başlamasıyla boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kırşehir'de akarsu ve göletler için boğulma uyarısı
03.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:05

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, yaz mevsiminin başlamasıyla boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların boğulma vakalarıyla karşılaşmamaları için yüzmek istediklerinde kurumsal hizmet veren tesisleri, cankurtaran bulunan plajları ve güvenlikli havuzları tercih etmeleri gerektiği belirtildi.

Göllerin, göletlerin ve barajların sadece izin verilen belirli alanlarının tercih edilmesi, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle akarsulara girmenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği de ifade edildi.

Sulama kanallarının yüzmek için uygun olmadığı ve ölümcül sonuçlar oluşturabileceği de hatırlatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur.

Yüzerken, küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.

Karnınız tok iken suya girmeyin.

İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun. Tek başınıza denize girmeyin. Boğulma yaşayan bir kişi yakındaysa uzun çubuk, ip ya da ipe bağlı 'can simidi' veya benzeri araçlarla ulaşılmalıdır. Boğulana ulaşıldığında sırtüstü pozisyona getirilerek, sudan seri şekilde çıkarılmalı."

Kaynak: AA

Manşet

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