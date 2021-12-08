Kırşehir'de Akademik Gelişimi Destekleme Projesi değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Akademik Gelişimi Destekleme Projesi Tanıtımı ve Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Akın, Kırşehir Akademik Gelişimi Destekleme Projesi ile öğrenci ve öğretmenlerin akademik olarak takip edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Proje sonucunda yapılacak çalışmalarla eğitim kalitesinin yanı sıra il düzeyinde akademik başarının artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Vali Akın, temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Vali Akın, şöyle devam etti:

"Okullarımızdaki sorunları tespit edip çözüme kavuşturmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgili ve donanımlı yetiştirerek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Devletimiz öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları için her türlü imkanı sağlamıştır. Bugünkü toplantıda ilimizin eğitim durumunu değerlendirip istişare edeceğiz. Ayrıca çok önemli bir proje olarak gördüğümüz Akademik Gelişimi Destekleme Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Emeklerinden dolayı tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, toplantının ilimiz eğitimine katkı sunmasını diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın da katıldığı toplantıda lise müdürleri, okullarında proje ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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