Kırşehir'de Ahi Sofrası Yemek Yarışması yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de Ahi Sofrası Yemek Yarışması yapılacak

Kırşehir'de Ahi Sofrası Yemek Yarışması yapılacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yemek yarışması için başvuruların 10 Eylül Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Ağalar Konağı'nda düzenlenecek yarışmada Ahi sofrası, hamur işi ve tatlılar ile yöresel et ve sebze yemekleri kategorilerinde değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, ödül olarak birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye 2 çeyrek altın verileceği ifade edildi.

Ödüllerin Ahilik Haftası etkinliklerinde verileceği belirtilen açıkamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Kent Konseyi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Samet Aybaba Bülent Korkmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırşehir'de Ahi Sofrası Yemek Yarışması yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:53:03. #1.15#

title