Kırşehir'de Ahi Evran Yılı Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapılacak

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen 2021 Ahi Evran Yılı kapsamında bisiklet yol yarışı düzenleneceği bildirildi.

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen 2021 Ahi Evran Yılı kapsamında bisiklet yol yarışı düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 Ahi Evran Yılı Ulusal Bisiklet Yol Yarışının 17 Eylül 2021 Cuma günü koşulacağı belirtildi.

Yarışın bu yılki Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, yarış ile hareketli yaşamı destekleme ve insanların spora olan ilgilerinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kırşehir Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile organize edilen yarışın ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en büyük bisiklet yol yarışlarından biri olmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışta, genç erkekler kategorisinde 92 kilometre ve büyük erkekler kategorisinde 122,4 kilometre olmak üzere toplamda 214,4 kilometre yol koşulacak. 2021 Ahi Evran Yılı Ulusal Bisiklet Yol Yarışının güzergahı ise Kaman-Kırşehir yolu olarak planlanmıştır. Ödüllü olarak koşulacak yarışın ödül töreni ise 17 Eylül Cuma günü Kırşehir Valiliği önünde yapılacak."

Açıklamada, birincilere 3 çeyrek, ikincilere 2 çeyrek ve üçüncülere de bir çeyrek altın ödül verileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız