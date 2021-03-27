Kırşehir'de 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kuruluyor
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Kırşehir'de 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırşehir'de 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kuruluyor

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kurulacak.

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kurulacak. 30 Mart tarihinde gerçekleşecek etkinlik Kırşehir-Boztepe yolu üzerinde Orman İşletme Müdürlüğünün hazırlamış olduğu alan üzerinde olacak.

Kardeşlik Ormanı fidan dikimi etkinliğine Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın yanı sıra kamu kurumları amirleri, esnaf teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Fidan dikim töreni sonrasında başlayacak etkinlikle alakalı bilgi veren ve davette bulunan Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Ahi Evran'ın kardeşliği savunarak teşkilatlandığını doğayı korumanın da insanlar için önemli bir ödev olduğunu söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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