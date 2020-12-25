Kırşehir'de ağaçlandırma kampanyalarında 150 bin fidan dağıtıldı
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Kırşehir'de ağaçlandırma kampanyalarında 150 bin fidan dağıtıldı

25.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:46
Kırşehir'de ağaçlandırma kampanyalarında 150 bin fidan dağıtıldı

Türkiye'nin orman varlığı yönünden en fakir illerinden olan Kırşehir'de, kurumlara ve vatandaşlara ağaçlandırma kampanyaları kapsamında bu yıl 150 bin fidan dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin orman varlığı yönünden en fakir illerinden olan Kırşehir'de, kurumlara ve vatandaşlara ağaçlandırma kampanyaları kapsamında bu yıl 150 bin fidan dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılında Milli Ağaçlandırma Günü başta olmak üzere farklı tarihlerde ve çeşitli isimlerle Türkiye'nin orman varlığını artırmak için seferberlik ruhuyla kampanyalar düzenlediğini söyledi.

Orman yönünden en fakir illerden birisi olan Kırşehir'de bu seferberliklere büyük bir gayretle katılım sağladıklarını vurulayan Karaca, kurum olarak yaptıkları ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra diğer kurumların ve vatandaşların da katılımını önemseyerek fidan dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Karaca, mezarlıklardan, okul bahçelerine ve yol kenarlarına kadar uygun her alanın ağaçlandırılması için kurumlara ve vatandaşlara fidan dağıttıklarını dile getirerek, "2020 yılında mezarlıklara, yol kenarlarına, okullarımıza dikilen fidanlarımız var. Yıl sonu itibariyle Kırşehir'de milli seferberlik nedeniyle kurumlara ve vatandaşlara dikilmesi için ücretsiz verilen fidan sayısı 150 bini buldu. Bazı kurumlar direkt gidip genel müdürlükten aldı, çoğunluğunu biz burada dağıttık. 150 bin fidan bizim ağaçlandırma çalışmalarımız dışında toprakla buluşmuş oldu." diye konuştu.

Kırşehir'de şehitler, sağlık çalışanları ve orman şehitleri için ayrı orman alanları oluşturduklarını dile getiren Karaca, farklı kurumların çalışanlarının da buralara fidan dikerek sosyal sorumluluk örneği sergilediklerini kaydetti.

Karaca, Kırşehir'de 2020 yılında kurum olarak da 415 bin fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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