Kırşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kırşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 68 FJ 408 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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