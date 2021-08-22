Kırşehir'de Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü

Kırşehir'de Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir kadın, tartıştığı Afgan kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir kadın, tartıştığı Afgan kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Z.H. (30), Eski Atatürk Caddesi'ndeki ikameti önünde Afganistan uyruklu B.M.A. (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.M.A, Z.H'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Z.H'nin öldüğünü belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hamid Karzai Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Gervinho Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırşehir'de Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 01:59:36. #1.16#

title