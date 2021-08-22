Kırşehir'de Afgan kadını öldüren aynı uyruklu şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de, Afgan kadını bıçakla öldüren aynı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de, Afgan kadını bıçakla öldüren aynı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Eski Atatürk Caddesi'ndeki ikameti önünde dün tartıştığı Z.H'yi (30) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan B.M.A'nın (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner