Kırşehir'de Afgan kadın cinayeti
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Kırşehir'de Afgan kadın cinayeti

Kırşehir'de Afgan kadın cinayeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de, evlilik vaadiyle kandırılan Afgan kendini kandıran kadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

Kırşehir'de, evlilik vaadiyle kandırılan Afgan kendini kandıran kadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre Kırşehir'de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H. adlı kadının kendini kandırdığını ileri süren B.M.A adlı kişi konuşma isteği reddedince apartman içerisinde bıçaklayarak Z.H'yi öldürüldü.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise hayatını kaybeden Z.H.'nin hızlıca apartmandan çıktığını söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Ekipleri ise Z.H,.'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis kısa sürede kaçan şüpheli B.M.A'yı yakaladı. B.M.A,.'nında Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de Afgan kadın cinayeti
Kırşehir'de Afgan kadın cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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