Kırşehir'de Afgan çoban arkadaşını öldürdü
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Kırşehir'de Afgan çoban arkadaşını öldürdü

28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:28
Kırşehir'de Afgan çoban arkadaşını öldürdü

Kırşehir'de bir besi çiftliğinde çobanlık yapan iki Afganistan uyrukludan biri, diğerini bıçakla öldürdü.

Kırşehir'de bir besi çiftliğinde çobanlık yapan iki Afganistan uyrukludan biri, diğerini bıçakla öldürdü.

Merkeze bağlı Çuğun köyü yakınlarındaki besi çiftliğinin sahibi, çobanların kaldığı odaya geldiğinde Rahmi Hayatullah'ın (29) hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine çiftliğe gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rahmi Hayatullah'ın bıçakla öldürüldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri, maktulle aynı çiftlikte çobanlık yapan ve olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ziya Rahman H'yi (19) yakaladı.

Şüphelinin, Rahmi Hayatullah ile alacak verecek meselesinden tartıştıklarını belirterek, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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