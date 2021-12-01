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Kırşehir'de afete hazırlık eğitimi verildi

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de afete hazırlık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince liselerde "Afete Hazırlık Kulübü Öğrencileri Gönüllü Oluyor Projesi" kapsamında eğitim verildiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince liselerde "Afete Hazırlık Kulübü Öğrencileri Gönüllü Oluyor Projesi" kapsamında eğitim verildiği bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projenin liselerde yaygınlaştırılması için ekiplerin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Liselerde AFAD gönüllülüğü sistemine yönelik çalışmanın Kırşehir'in de arasında bulunduğu 15 pilot ilde daha yaygınlaştırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"İlimizde bulunan ortaöğretim kurumlarında, 15 yaşını doldurmuş Afete Hazırlık Kulübü başkan ve üyelerinin AFAD gönüllüsü yapılması ve bu sistemin anlatılması, ardından 15 yaş üstü diğer öğrencilerin de gönüllü olmasının teşvik edilmesi amacıyla kulüp üyesi öğrencilere eğitim verilmiştir. Bu proje ile gönüllü olmak isteyen öğrencilerimiz, e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gönüllü olup, daha sonra 'gönüllülük sistemi' üzerinden eğitim alabileceklerdir."

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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