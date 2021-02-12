Kırşehir'de afet farkındalık eğitmenlerine güncelleme eğitimi verildi
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Kırşehir'de afet farkındalık eğitmenlerine güncelleme eğitimi verildi

12.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:12
Kırşehir'de afet farkındalık eğitmenlerine güncelleme eğitimi verildi

Kırşehir'de, afet farkındalık eğitmenlerine güncelleme eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir'de, afet farkındalık eğitmenlerine güncelleme eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, sertifika süresi dolan eğitmenler için bir günlük sertifika güncelleme eğitimi düzenlendiği belirtildi.

Eğitimin sonunda eğitmenlerin sertifikalarının güncellendiği ifade edilen açıklamada, eğitmenlerin kendi kurumlarında çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara, muhtarlara, kurum ve kuruluşlara ulaşılarak toplumun tüm kesimlerine afet farkındalık eğitimlerinin verilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, eğitimin sonunda afet çantası hediye edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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