Kırşehir'de afet farkındalık eğitimleri

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) kent merkezindeki camilerde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" programı kapsamında camilerde namaz öncesinde vatandaşlara bilgi verildiği belirtildi.

Kent merkezindeki Hamidiye, Yenice, Ahmet Yesevi, Mevlana ve Mamuriyetil Hamidiye camilerinde afetlere karşı bilgilendirmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet çeşitleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar hakkında camilerde namaz öncesinde vatandaşlara bilgi verilmiştir. Yapılması gerekenler, afet anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları anlatılmıştır. Afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler de vatandaşlara bahsedilmiştir. Kentte afet farkındalık eğitimlerimiz devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner