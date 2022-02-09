Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının iki günlük temel ilk yardım eğitimine çok sayıda AFAD gönüllüsünün katıldığı belirtildi.

Eğitimin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırması ve sokmasında ilk yardım konusunda önce teorik bilgi verildi, ardından pratikleri gerçekleştirildi. Gönüllülerimiz ile eğitim ve etkinliklerimiz devam edecek."