Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının iki günlük temel ilk yardım eğitimine çok sayıda AFAD gönüllüsünün katıldığı belirtildi.

Eğitimin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırması ve sokmasında ilk yardım konusunda önce teorik bilgi verildi, ardından pratikleri gerçekleştirildi. Gönüllülerimiz ile eğitim ve etkinliklerimiz devam edecek."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İlk Yardım, Kırşehir, AFAD, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title