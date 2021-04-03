Kırşehir'de AFAD gönüllülerine arama kurtarma eğitimi verildi
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Kırşehir'de AFAD gönüllülerine arama kurtarma eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de AFAD gönüllülerine arama kurtarma eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) gönüllülerine doğada arama kurtarma eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) gönüllülerine doğada arama kurtarma eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı AFAD gönüllüleri eğitim etkinlikleri kapsamında, Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can ile İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan'ın AFAD gönüllüleri ile düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD gönüllülerimizin gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının arttırılması, gönüllüler ile AFAD arasında bir bağ oluşması amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda ilimiz AFAD gönüllülerimizden uzaktan eğitimlerini tamamlayan 20 kişilik ekibe, Destek AFAD Eğitimlerinin ilki olan doğada arama kurtarma ve yön bulma eğitimi, AFAD eğitmenlerimizce Kındam mevkisinde verildi. AFAD gönüllülerimiz ile Kındam mevkisinde oluşturulan AFAD Gönüllüsü Hatıra Ormanı'nda, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Etkinliğimiz doğa yürüyüşü ile sona erdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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