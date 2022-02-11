Kırşehir'de AFAD gönüllüleri kan verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de AFAD gönüllüleri kan verdi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de AFAD gönüllüleri kan verdi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri kan bağışında bulundu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) gönüllüleri kan bağışında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan stoklarının yeniden yükselmesi bilinciyle etkinliğin düzenlendiği belirtildi.

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi görevlilerinin kuruma gelerek stant kurduğu ifade edilen açıklamada, AFAD gönüllülerinin kan verdiği aktarıldı.

Açıklamada, kan bağışı ile toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kan Bağışı, Kırşehir, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title