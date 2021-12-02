Kırşehir'de acil sağlık ekipleri 11 ayda 35 bin 857 vakaya müdahale etti - Haberler
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Kırşehir'de acil sağlık ekipleri 11 ayda 35 bin 857 vakaya müdahale etti

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de acil sağlık ekipleri 11 ayda 35 bin 857 vakaya müdahale etti

Kırşehir İl Ambulans Servisi ekiplerinin 11 ayda 35 bin 857 vakaya müdahale ettiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Ambulans Servisi ekiplerinin 11 ayda 35 bin 857 vakaya müdahale ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle ambulans ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin bünyesinde 18 istasyonda toplam 259 personelin görev yaptığı belirten Bulut, çeşitli özelliklerde 44 ambulansın hizmet verdiğini ifade etti.

İl Ambulans Servisi ekiplerinin bu yılın ilk 11 ayında toplam 35 bin 857 vakaya müdahale ettiğini vurgulayan Bulut, kentsel vakaya ulaşım süresinin ortalama 5 dakika 28 saniye, kırsal vakaya ulaşım süresinin ise ortalama 15 dakika 6 saniye olduğunu aktardı.

Bulut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerin ambulansların vakalara ulaşımını zorlaştırdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını 112'yi gereksiz meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Acil durumlarda saniyeler çok önemlidir. Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. 112 Acil Çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Yaşama Yol Ver Projesi ilimizde de sürdürülmektedir."

Kırşehir'de acil sağlık ekipleri 11 ayda 35 bin 857 vakaya müdahale etti

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