Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı - Haberler Spor
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Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Açık Satranç Turnuvası, uluslararası sporcuların katılımıyla başladı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Açık Satranç Turnuvası, uluslararası sporcuların katılımıyla başladı.

Özel bir otelin Neşet Ertaş salonunda 6 ülke ve 29 ilden 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen satranç turnuvası öncesi konuşan Huseynzade, 27 kişilik kafile ile geldiği Kırşehir'de, Ahi Evran'ın şehrinde olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Huseynzade, "Sporcularımızın çoğu turnuvadan başarı ile ayrıldı. Ben de kazandım. Biz Azerbaycan takımı olarak Kırşehir'de olmaktan çok mutluyuz. İki devlet tek millet altındayız. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Dil sorunumuz yok. Yemek sorunumuz yok. Minnettarız" dedi.

Kırşehir'in ev sahipliği yaptığı turnuvada Türkiye 2.'lik derecesi bulunan Murat Kutay ise Trabzon'dan yarışmak için geldiğini ve akranlarına da satranç oynamayı tavsiye ettiğini söyledi.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ise Kırşehir'de uluslararası bir turnuva yapılmasını önemsediğini söyleyerek, "Pandemi sonrası için önemli bir turnuva, 2021 yılının Ahilik yılı olması dolayısıyla organize ediyoruz. Okulların açık olmasına rağmen katılım güzel. Federasyon olarak ise özellikle Kırşehir'de uluslararası turnuva yapılmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Vali İbrahim Akın'ın açılış hamlesini yaptığı turnuvanın açılış programına Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de katıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı - Haberler Spor
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