Kırşehir'de Abdallar, Kovid-19 sürecindeki destekler için yetkililere teşekkür etti

Kırşehir'de, Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müzisyenlere sağlanan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kırşehir'de, Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müzisyenlere sağlanan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Cacabey Meydanı'nda toplanan sanatçılar, "Pandemi sürecinde sanatçılara 'Müzik Susmasın Projesi' ile destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler." yazılı pankart açtı.

Sanatçılar adına açıklama yapan Hüseyin Çakıcı, Kovid-19 sürecinde dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, bu süreçte yaklaşık 20 ay evlerde kapalı kaldıklarını belirtti.

Bu süreçte müziklerini icra edemediklerini vurgulayan Çakıcı, şunları kaydetti:

"Çok sıkıntılı günler geçirdik ama biz müzisyenler şükreden insanlarız. Bu süreçte devletimiz tarafından bizlere büyük destek verildi. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun yönetiminde başkanımız ve yönetim kurulumuzla aldığımız kararla Kırşehir İl Temsilciliği olarak bir teşekkür açıklaması yapmak istedik. Müzik Susmasın Projesi ile destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımıza ve destek veren herkese Kırşehirli müzisyenler adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Destek verenler türkülerimizin nakaratlarında geçecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız