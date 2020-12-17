Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi

17.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:42
Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi

Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri Albayrak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri Albayrak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mucur ilçesinde yaşayan Albayrak ile gelini ve oğlu, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine evde ilaç tedavisine başladı.

Evde uygulanan tedavinin ardından 96 yaşındaki Albayrak ile oğlu ve gelini, erken tanı sayesinde Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Hastane başvurusu olmadan süreci evinde geçiren ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takip edilen Albayrak, ilaçlarını düzenli kullandığı, çocuklarının kendisine çok iyi bakması ve beslenmesine dikkat etmesi sayesinde sağlığına yeniden kavuştuğunu belirtti.

Albayrak, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Mucur Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri ve tedavisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Kylian Mbappe Özgür Yankaya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:43:32. #1.15#
title