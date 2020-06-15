Kırşehir'de 900 ünite kan bağışı yapıldı Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, Cacabey Meydanı'na getirdikleri "Kızılay Kan Alma Tırı" ile iki haftada 900 ünite kan topladıklarını söyledi.

Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, Cacabey Meydanı'na getirdikleri "Kızılay Kan Alma Tırı" ile iki haftada 900 ünite kan topladıklarını söyledi.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de vatandaşların Cacabey Meydanı'ndaki kan bağışı kampanyasına ilgi gösterdiklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında oluşan azalmayla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini anımsatan Yavuz, "Kızılay Kan Alma Tırı"nın Cacabey Meydanı'na kurularak iki hafta boyunca kan bağışlarını kabul ettiklerini dile getirdi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecinde vatandaşlarımızın çoğu evlerinde kalmaya gayret gösterdi. Yeni normalleşme süreciyle hayat normale dönüyor. Bu süreçte de kan stoklarının güncellenmesi ve arttırılması için çabaladık. Kan stoklarının her dönem için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Vatandaşlarımız kan bağışına geldiklerinde tıra girmeden önce çadırlarımız da beklediler. Formlarını doldurarak, sosyal mesafe kurallarına riayet edip kan bağışında bulundular. Cacabey Meydanı'na getirdiğimiz 'Kızılay Kan Alma Tırı' ile iki haftada 900 ünite kan topladık."

Kaynak: AA