Kırşehir'de 90 köy yolu ulaşıma açıldı
Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 90 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 90 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, oluşturulan ekipler kent merkezi ve 6 ilçedeki kapanan köy yollarını trafiğe açmak için yoğun çaba sarf etti.
Tipi nedeniyle açılan bazı yollarının yeniden kapanması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, 9 greyder, 6 bıçaklı kepçe, 5 kepçe, 6 pikaptan oluşan 26 iş makinesi ile 90 köy yolunu trafiğe açtı.