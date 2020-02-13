Kırşehir'de 90 köy yolu ulaşıma açıldı

13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16

Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 90 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, oluşturulan ekipler kent merkezi ve 6 ilçedeki kapanan köy yollarını trafiğe açmak için yoğun çaba sarf etti.

Tipi nedeniyle açılan bazı yollarının yeniden kapanması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, 9 greyder, 6 bıçaklı kepçe, 5 kepçe, 6 pikaptan oluşan 26 iş makinesi ile 90 köy yolunu trafiğe açtı.

Kaynak: AA