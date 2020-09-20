Kırşehir'de 90 filyasyon ekibi kontrolleri sağlıyor
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Kırşehir'de 90 filyasyon ekibi kontrolleri sağlıyor

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 90 filyasyon ekibinin kontrolleri sağladığı bildirildi.

Kırşehir'de 90 filyasyon ekibi kontrolleri sağlıyor
20.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:04

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 90 filyasyon ekibinin kontrolleri sağladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan filyasyon ekiplerinin, vakaları ve temaslı kişileri tespit ederek, salgının önüne geçilmesi için çalışma yürüttükleri belirtildi.

Koruyucu kıyafetlerle belirlenen adreslere giderek kontrolleri sağlayan ekiplerin yoğun bir emek sarf ettiği vurgulanan açıklamada, ekiplerin salgının yayılmasını engellemeye yönelik programlar halinde hareket ettikleri aktarıldı.

23'ü hekimli olmak üzere 90 filyasyon ekibinin kent merkezi ve ilçeler de tespit edilen adreslere gittikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filyasyon da birinci ekibimiz, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor.

İkinci ekip de bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlıyor.

Emniyet ve Jandarma görevlilerinin de içinde bulunduğu üçüncü ekip ise 14 günlük karantinaya alınan kişilere, belli periyotlarda ziyaretler yapıp, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Filyasyon birimlerinde değişik branşlarda birçok sağlık çalışanı görev alırken, ekipler görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için ekiplerimiz yoğun çaba gösteriyor."

Kaynak: AA

AA Editörü - Serkan Güner
Serkan Güner
AA Editörü
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