Kırşehir'de "9 Canlı" tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
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Kırşehir'de "9 Canlı" tiyatro oyunu sahnelendi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de

Kırşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından "9 Canlı" adlı oyun sahnelendi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından "9 Canlı" adlı oyun sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun çocuklar başta olmak üzere sanatseverlerden beğeni topladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, yaşamın her alanında ekiplerle çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kent halkını kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada Kırşehirli hemşerilerimiz özledikleri programlara katılıyorlar. Bir yandan konserlerimiz, panellerimiz sürerken bir yandan da tiyatro oyunlarımız sergilenmeye devam ediyor. Kırşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun hazırladığı 9 Canlı adlı oyun yoğun bir katılımla sahnelendi. Hemşerilerimizin, özellikle de çocuklarımızın büyük beğenisini toplayan oyunun hazırlanması ve gösteriminde tüm emeği geçenleri kutluyorum."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Neşet Ertaş, Kırşehir, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Haberler

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