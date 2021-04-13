Kırşehir'de 89 parça eski eser ele geçirildi
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Kırşehir'de 89 parça eski eser ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de 89 parça eski eser ele geçirildi

Kırşehir'de, sikke, bilezik, yüzük ve objelerden oluşan 89 parça eski eser ele geçirildiği bildirildi.

Kırşehir'de, sikke, bilezik, yüzük ve objelerden oluşan 89 parça eski eser ele geçirildiği bildirildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı bir köyde M.S. ve A.Y'nin içinde bulunduğu araçta arama yapıldığı belirtildi.

Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında 73 adet sikke, 7 adet bilezik, 4 adet yüzük ve 5 adet obje olmak üzere 89 adet eski eser bulunduğu ifade edilen açıklamada, haklarında adli ve idari işlem başlatılan M.S. ve A.Y'nin sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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