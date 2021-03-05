Kırşehir'de 8 yılda 105 bin kişiye afet eğitimi verildi
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Kırşehir'de 8 yılda 105 bin kişiye afet eğitimi verildi

05.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:06
Kırşehir'de 8 yılda 105 bin kişiye afet eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, kentte son 8 yılda 105 bin kişiye afet eğitimi verildiğini söyledi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, kentte son 8 yılda 105 bin kişiye afet eğitimi verildiğini söyledi.

Alpaslan, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığının 2021'i "Afete Hazırlık Eğitim Yılı" ilan etmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tedbirlere uyarak eğitim programları planladıklarını ifade etti.

Ocak ayından itibaren 2 ayda 6 bin kişiye afet eğitimi verdiklerini belirten Alpaslan, yıl sonuna kadar eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda öğrencilere de afet eğitimleri vereceklerini vurgulayan Alpaslan, "Aralık ayı sonuna kadar eğitimlerimiz devam edecek. Afet öncesi, afet sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış biçimleri, deprem anında insanların nasıl hareket ederek hayatta kalabilecekleri konusunda uygulamalı eğitimler verdik. Görsel olarak insanlarımıza anlatıyoruz." dedi.

Eğitimlerin afetler konusunda bilinci artırdığına işaret eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde önlemler doğrultusunda eğitimlerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da uzaktan eğitimle verildi. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek salonun yarı kapasitesi kullanılarak eğitim verdik. Yüz yüze eğitimler sürekli hale geldiğinde okullarda öğrencilere eğitim vereceğiz. 2013-2020 yılları arasında 105 bin kişiye afet eğitimi verdik. Yani nüfusumuzun yarısına eğitim vermiş olduk. Bu yıl daha çok eğitim vermeyi hedefliyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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