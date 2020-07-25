Kırşehir'de, 77 engelliye tekerlekli ve akülü sandalye desteği
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Kırşehir'de, 77 engelliye tekerlekli ve akülü sandalye desteği

Kırşehir'de, bir hayırsever tarafından bağışlanan 77 tekerlekli ve akülü sandalyenin dağıtımı için tören düzenlendi.

25.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:03

Kırşehir'de, bir hayırsever tarafından bağışlanan 77 tekerlekli ve akülü sandalyenin dağıtımı için tören düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, gurbetçi hayırsever Mehmet Kapusuz tarafından alınan 7'si akülü 77 tekerlekli sandalye sahiplerine verildi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapılan bağış ile 77 engellinin sokağa rahat çıkabileceğini ve toplumla daha fazla zaman geçirebileceğini söyledi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu engelli bireylerin oluşturduğunu, bugün engelsiz olan bir birey yarın engelli olmayacağının garantisi bulunmadığını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bizler, engelli kardeşlerimizin eksikliklerini hissettirmemek adına onların toplumda her daim yer almaları için destek vermeye gayret gösteriyoruz. Geçmiş dönemlerde çeşitli sorunlar olmasına karşın hamdolsun ki bugün devletimiz yaptığı düzenlemeler, aldığı kararlar, sağladığı imkanlarla engelli kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal yaşam kalitelerinin arttırılması noktasında çok önemli destekler sunmaktadır. Tekerlekli ve akülü sandalye desteğinde bulunan, bunu sosyal sorumluluk görevi olarak addeden gurbetçi hemşehrimiz Mehmet Kapusuz'a da destekleri için teşekkür ederiz."

Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan da mahalle, sokak, köy ayrımı yapmadan tüm engellilere ulaşma gayretinde olduklarını, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine teslim etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından bağışlanan tekerlekli sandalyeler, engelli vatandaşlara teslim edildi.

Programda, Türk Halk Müziği sanatçıları Veli Alp ve Uğur Ertürk de konser verdi.

Kırşehir'de, 77 engelliye tekerlekli ve akülü sandalye desteği

Kaynak: AA

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