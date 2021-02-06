76 yıllık meslek lisesi "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile yenileniyor

Kırşehir'de 1945 yılından beri teknik eleman ve sanatkar yetiştiren meslek lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile yenileniyor.

Kırşehir'de 1945 yılından beri teknik eleman ve sanatkar yetiştiren meslek lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile yenileniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsata çeviren Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, bir yandan maske, dezenfektan, okul sırası, eğitim araç gereçleri üretimine devam ederken diğer yandan da gerekli izinler alınarak üretime katılan 50'nin üzerindeki gönüllü öğrencinin ailelerine katkı yapmasına imkan sağladı.

Okul, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında fiziki eğitim durumu iyileştirilecek okullar arasına alındı.

Proje çerçevesinde okula yeni makineler, araç ve teçhizatlar alındı, kütüphane yapıldı. Bakım, onarım, depo yapımı ve atölyelerin havalandırma sisteminin yenilenmesi planlandı.

Bakanlığın planı doğrultusunda öğretmenlerine online bağlantılarla liderlik ve mesleki gelişim eğitimi verilmeye başlanan okulda, öğrenciler için yardımcı kaynak seti temin edilerek, temel becerilerinin artırılması için destek eğitimleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğinde kurs programı hazırlandı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, okulun 76 yıldır binlerce teknik eleman ve sanatkar yetiştirdiğini söyledi.

Bakanlığın 2023 vizyonu kapsamındaki projesi ile iyileştirilecek 1000 okul arasına kendi okullarının da alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Altıok, şöyle konuştu:

"Bu proje ile öğretmenlerimizin desteklenmesi ve öğrencilerimizin daha iyi şekilde yetiştirilmesi sağlanmakta. Yaklaşık bir aydır öğretmenlerimize online bağlantı ile eğitim verilmeye başlandı. Öğretmenlerimiz bu eğitimlerle mesleki açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. İkinci amaç, okulumuzun ve atölyelerimizin fiziki açıdan yenilenmesi. Pandemi döneminde eğitime de ara verilmesi nedeniyle atölyelerimize bakanlık tarafından makine desteği sağlandı. Atölyelerdeki araç gereçler yenilendi. Öğrencilerimizin son teknoloji ile eğitim almaları için imkan sağlandı. Gelen bir ekip okulumuzdaki iyileştirilmesi gereken alanları belirledi, gereken çalışmalara başlandı."

Altıok, bu proje sayesinde okulun daha iyi seviyeye geleceğini ve fiziki anlamda daha da gelişeceğini dile getirerek, "Okulumuz 1945 yılından itibaren yaklaşık 76 yıldır mesleki ve teknik eğitim veren, bu ülkeye, şehrimize sanatkarlar yetiştirmiş bir okul. Bu kadar köklü geçmişi olan okulumuzun, Bakanlığımızın projeleri sayesinde daha da gelişeceğine ve güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız