Kırşehir'de 7 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi
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Kırşehir'de 7 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

Kırşehir'de 7 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Irak uyruklu tutuklu sanıklar A.Y.R.H, A.N.M.A.K, A.H.J.A.H, E.M.T.H.H, M.N.A.H, Q.M.S.K.H ve tutuksuz sanık O.S.S.S. ile avukatları katıldı.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 şüpheliden 8'i tutuklanmış, sanıklarla ilgili farklı davalar açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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