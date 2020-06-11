Kırşehir'de 6 katlı binadaki karantina sona erdi
Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mucur ilçesinde 24 daireli binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
11.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:37
Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mucur ilçesinde 24 daireli binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Yenice Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 6 katlı binada yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından 28 Mayıs'ta alınan karantina kararının süresi sona erdi.
Karantina sürecinde yeni vakanın aynı binada yaşayanlar arasında sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması sonlandırıldı.
Mucur Belediyesi ekipleri, karantinanın sona erdiği binada dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA