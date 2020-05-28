Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı
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Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 katlı ve 24 daireli bina karantinaya alındı.

Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı
28.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:59

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 katlı ve 24 daireli bina karantinaya alındı.

Mucur Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Yenice Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 6 katlı ve 24 daireli binada yaşayan 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bu kişiler Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Mucur İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle binada karantina uygulamasına karar verildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.

Binan girişine uyarıcı yazı asılarak güvenlik ve sağlık tedbiri alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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