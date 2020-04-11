Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası
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Kırşehir, Güncel

Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinasıKIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 katlı apartman karantina altına alındı.

11.04.2020 02:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:25
Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 katlı apartman karantina altına alındı.

Kırşehir'de Medrese Mahallesindeki Bektaş Sitesi A blok'ta ikamet eden aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12 ailenin bulunduğu binanın karantina altına alınmasına karar verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, 10 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz merkez Medrese Mahallesinde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

Kaynak: DHA

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