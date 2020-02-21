Kırşehir'de 59 kuruşa kadar düşen ekmeğin fiyatı 75 kuruşa yükseldi

21.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:02

Kırşehir'de rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen 200 gram indirimli ekmeğin fiyatı 75 kuruşa yükseldi.

Bazı fırınların kendi aralarındaki rekabet nedeniyle ulusal marketlerin Kırşehir şubelerinin 75 kuruştan ekmek satması üzerine fiyatlarını 59 kuruşa kadar düşüren yerel marketler, 200 gram indirimli ekmeği 75 kuruştan satmaya başladı.

Kent merkezinde 200 gram ekmeğin fiyatı 75 kuruş, 1 lira ve 1 lira 25 kuruştan satılıyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncılar arasındaki rekabete marketlerin de katılmasından kaynaklanan ekmekteki indirimin vatandaşın işine geldiğini ancak fırıncıların her gün zarar ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden rekabetin küçük fırıncıları bitirmemesi için kenti yönetenlerin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bakkalların kar marjını yüzde 20'den 15'e çekmek zorunda kaldıklarını, onların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.



Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönemde 5 yıl fırıncıları anlaştırmak için mücadele ettiğini, bir yıldır da belediye başkanı olarak uğraş verdiğini belirtti.



Belediye zabıtasının kolluk desteğinde Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin indirimli ekmek üretimi yapılan yerlerde denetimler gerçekleştirdiğini anlatan Ekicioğlu, hijyen ve sağlık yönünden bir olumsuzluğun belirlenmediğini ifade etti.

Fırın sahibi Kürşat Güral ise her yıl büyük bir firma tarafından rekabet ortamı oluşturularak indirim yapıldığını dile getirdi.



Küçük fırınların kapanma noktasına geldiğine dikkati çeken Güral, "Kimse bir şey yapmazsa bu durum büyük şirketlerin eline kalacak ve tekelleşecek. Günlük zarar ediyoruz." dedi.



Market sahibi Salih Soylu da "Ulusal mağazalar fiyatları kırdı. Biz de onlara inat fiyatı 59 kuruşa kadar çektik." diye konuştu.

Kaynak: AA