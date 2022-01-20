Kırşehir'de 56 projenin uygulanmasına devam ediliyor - Haberler
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Kırşehir'de 56 projenin uygulanmasına devam ediliyor

Kırşehir'de 56 projenin uygulanmasına devam ediliyor
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yatırım programlarında yer alan 56 projenin uygulanmasına devam edildiğini bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yatırım programlarında yer alan 56 projenin uygulanmasına devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı, Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, il genelinde 2021 yılında yatırımcı kuruluşlarca 191 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade etti.

Bu projelerin toplam parasal değerinin 3 milyar 154 milyon 353 bin lira olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Projelerin 45'i tarımsal, 19'u eğitim, 27'si ulaştırma, 13'ü sağlık, 2'si enerji, biri konut, 84'ü ise diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Programlarda yer alan projelerin 114'ü tamamlanmış, 56 proje ise devam etmektedir. 191 projenin 11'i Akçakent, 13'ü Akpınar, 6'sı Boztepe, 24'ü Çiçekdağı, 24'ü Kaman, 16'sı Mucur, 74'ü il merkezinde uygulanmakta olup, 23 proje de birkaç ilçemizle ortak yürütülmektedir."

Toplantıda, yatırımcı kuruluş yöneticileri faaliyetleri hakkında bilgi verdi, koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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