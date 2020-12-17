Kırşehir'de 555 gram cıva ele geçirildi
17.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:06
Kırşehir'de jandarma ekipleri, 555 gram cıva ele geçirdi.
Kırşehir'de jandarma ekipleri, 555 gram cıva ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara'dan kaçak yollarla kimyasal madde getirilerek satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Karahıdır köyü kavşağı yakınlarında uygulama yapan ekipler, Ankara plakalı bir otomobilde arama yaptı.
Otomobilin koltuk arasına saklanmış 555 gram gri cıva ile 17 şırınga ve hassas terazi bulundu.
Sürücü A.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner