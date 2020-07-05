Kırşehir'de 500 dönüm buğday ve arpa ekili tarla kül oldu
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Kırşehir'de 500 dönüm buğday ve arpa ekili tarla kül oldu

KIRŞEHİR'de buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kırşehir'de 500 dönüm buğday ve arpa ekili tarla kül oldu
05.07.2020 20:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:00

KIRŞEHİR'de buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Karacören köyünde meydana geldi. Saman balya makinesinden çıkan yangın buğday ve arpa ekili tarlalara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekili alanları kül etti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Boztepe Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren köylüler de traktörlerle ekili alanların önlerini toprakla kapatmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınan yangında 500 dönümlük buğday ve arpa tarlası küle dönerken, yüzlerce dönüm tarla ise yanmaktan kurtarıldı.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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