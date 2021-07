Kırşehir'de 5 yılda küçükbaş havan sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, il genelinde 5 yılda küçükbaş hayvan sayısında yüzde 50'ye yakın artış olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seçen, merkez Körpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiren çiftçileri ziyaret ederek, devlet destekleriyle ilgili bilgi verdi.

Kırşehir denilince akla her ne kadar büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gelmesine rağmen son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında önemli artış görüldüğünü ifade eden Seçen, et üretiminde de kentin önemli bir değer ve marka haline geldiğini aktardı.

Her zaman hayvan yetiştiricilerinin yanında olduklarını vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"2015 yılında 200 bin civarı olan küçükbaş hayvan sayımız geçen yıl neredeyse yüzde 50 artarak 290 bin civarına gelmiştir. 2016 yılında kesilen küçükbaş hayvan sayısı 14 bin 725, elde edilen et miktarı 294 ton iken 2020 yılında kesilen hayvan sayısı 115 bin 575, elde edilen et miktarı ise 3 bin 692 tona çıkmıştır. Bizler de il müdürlüğü olarak her alanda olduğu gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de çiftçimizi yalnız bırakmıyor, gerek destekler, gerek eğitim gerekse teknik olarak her an yanlarında bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız