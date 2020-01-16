Kırşehir'de 49 projenin uygulanmasına devam ediliyor

16.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:46

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2019 yılı sonu itibarıyla il genelinde 49 projenin uygulanmasına devam edildiğini belirtti.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı ilk toplantısında, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri, koordinasyonu ve devam eden projelerin son durumu görüşüldü.

Vali Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) yatırım izleme raporlarına göre il genelinde 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 225 projenin bulunduğunu söyledi.

Bu projelerin parasal değerinin 2 milyar 800 milyon 239 bin lira olduğunu vurgulayan Akın, projelerin takibini ilgili kurumlar aracılığıyla yapıldığını dile getirdi.

Yatırımların son durumun görüşüldüğünü dile getiren Vali Akın, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllar dahil projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 264 milyon lira harcanmıştır. 2019 yılında bu projelere toplamda 410 milyon 416 bin lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibarıyla 371 milyon 148 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 225 projeden 148'i tamamlanmış, 49 proje de devam etmekte, 28 proje ise başlanma aşamasındadır. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA