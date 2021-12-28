Kırşehir'de 4 kadın şoför belediye otobüsü kullanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 4 kadın şoför, belediyenin toplu ulaşım araçlarında görev yapıyor.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir içi yolcu taşımacılığındaki farklı hatlarda görev yapan Fatma Yeşilay, Fatma Işık, Gülsüm Köksal ve Keziban Eraslan Torunoğlu, çalışmalarıyla örnek oluyor. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadın şoförler, takdir topluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, göreve geldikleri günden beri sosyal hayatın örgütlenmesinde kadınların, çocukların ve gençlerin beklentilerini de dikkate aldıklarını, belediye otobüslerinde 4 kadın şoför istihdam ettiklerini belirtti.

Ulaşım Master Planı'nı oluştururken kadınların da bu alanda başarıyla iş yapabileceklerini düşündüklerini aktaran Ekicioğlu, "4 kadın şoförümüze emanet ettiğimiz otobüslerimizle bu ve benzeri alanlarda kadınlarımıza da örnek teşkil edecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Kadınlarımız, hayal ettiklerinde ve istediklerinde başaramayacakları bir iş olmadığını tüm Kırşehir'e göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.??

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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