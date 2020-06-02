Kırşehir'de, 4 bin 300 noktada yeni normale dönüş 21 bin afişle anlatılacak
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Kırşehir'de, 4 bin 300 noktada yeni normale dönüş 21 bin afişle anlatılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, yeni normale dönüş takvimi ve bilgilendirmesi 4 bin 300 noktada 21 bin afişle anlatılacak.

Kırşehir'de, 4 bin 300 noktada yeni normale dönüş 21 bin afişle anlatılacak
02.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:41

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, yeni normale dönüş takvimi ve bilgilendirmesi 4 bin 300 noktada 21 bin afişle anlatılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından iş kollarına göre sınıflandırılmış afişler, Kırşehir'de ESOB ve TSO tarafından finanse ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma rehberi faaliyete başlayan iş yerlerine 30 guruba ayrılmış şekilde 4 bin 300 adet çoğaltılarak tebliğ edilecek. Tebliğ sonrası dokuz ayrı ekiple kontroller yapılacak. 45 personelin 15 günde 1 yapacağı denetimlerle kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Türkiye'de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte aktif görev üstlenen Ticaret İl Müdürlüğü faiş fiyat uygulaması başta olma üzere Hıffısıhha Kurulu kararlarına uygun hareket edilip edilmemesi ile ilgili denetimler yaptı. Bilgilendirici faaliyetlerin yanı sıra Ticaret İl Müdürlüğü, Valilikçe koordine edilen maske dağıtımı görevlerini de yaptı. Kırşehir'de, 55 Eczane ile 15 Medikal ve maske, hijyen malzemeleri satan iş yerleri denetlendi. 3 iş yeri hakkında faiş fiyat uygulamasında işlem yapıldı. Market, manav ve bakkallarda yapılan denetimlerde, 2 markete faiş fiyat uygulamasından işlem yapıldı. 3 iş yerine ise uygunsuz etiket işlemi yapıldı. Faaliyetlerine kısıtlı süre izin verilen berberler ile pide fırını üreticilerine dönük yapılan denetimler sonucunda ise 434 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 63 iş yerine hakkında işlem yapıldı. 3 Pazar yerinin düzenli denetlendiği ve kararlara aykırı davranan 38 esnaf ve 5 vatandaşa işlem yapıldı.

Sokağa çıkma yasaklamasının uygulandığı 4 günde ise Ticaret İl Müdürlüğünün koordinesi ile ESOB, TSO ve vefa guruplarının çalışması ile vatandaşın temel ihtiyaçları karşılandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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