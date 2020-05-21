HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kırşehir'de 4 balık tesisinde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor

Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki tesislerde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretimi yapılıyor.

Kırşehir'de 4 balık tesisinde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor
21.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:28

Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki tesislerde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretimi yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısı Toklumen köyünde faaliyet gösteren 4 balık yetiştiriciliği tesisinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, Kırşehir'in balık üretiminde iddialı bir konumda bulunduğunu ve üretimin istihdama da önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Toklumen köyünün Hirfanlı Baraj Gölü'ne kıyısı nedeniyle balık üretimi için ideal bölge olduğunu vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada 4 balık yetiştiriciliği tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Gölümüz avcılık ve yetiştiricilik potansiyeli bakımından çok zengin. Tesislerde yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi yapılıyor. Balıketi protein bakımından hayvansal gıdalara göre daha iyi, besleyici, lezzetli ve hazmı kolay olduğu için vatandaşlarımız daha çok tüketmelidir. Hizmet veren tesisler bizim için çok önemlidir ve ülkemizin milli servetidir. Balık üretimi ile hem ekonomimize hem de istihdam noktasında yöre halkına ciddi katkıları olmaktadır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Ekonomi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Ekonomi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak Ekonomi
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Ekonomi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Ekonomi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Türkan Şoray Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Kırşehir'de 4 balık tesisinde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 12:28:09. #1.14#
title