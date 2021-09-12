Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası kutlamaları yarın Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başlayacak

Kırşehir merkezli tüm illerde düzenlenecek 34. Ahilik Haftası kutlamaları, yarın Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başlayacak.

Kırşehir'de 19 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek etkinliklerin ilk gününde top atışı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Ahi Evran Veli'nin türbesi ziyaret edilerek dua okunacak.

Ahi Evran Külliyesi ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi arasında düzenlenecek kortej yürüyüşünün ardından burada çeşitli sergilerin açılışı gerçekleştirilecek.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde haftanın resmi açılış programının ardından Cacabey Meydanı'ndaki Ahiler Çarşısı, Masal Çadırı ve Oyun Parkı ve Ahiler Sağlık Çadırı'nın açılışı yapılacak.

Haftanın ilk günü Uzun Çarşı'da Kırşehir Alışveriş Festivali'nin açılışı yapılacak, Anıt Meydanı'nda Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek ilk günün akşamında konserler düzenlenecek.

Program kapsamında katılımcılara her gün Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek, 16 Eylül Perşembe 34. Ahilik Haftası Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Ahilik Hizmet Ödülü ve Ahilik Onur Ödülü takdim edilecek, mehter takımı gösteri sunacak, şed kuşanma töreni icra edilip, yılın Ahisi, çırağı ve kalfası ile Ahi Evran Yılı Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verilecek.