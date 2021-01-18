Kırşehir'de 32 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kırşehir'de, kaçak yollarla elde ettikleri cep telefonlarını satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iletişim mağazalarında kaçak telefon satıldığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Telefonlara el koyan ekipler, işletmeciler A.M.M. ve A.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız