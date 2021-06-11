Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı

Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'de, 2005 yılında farklı adreslerde öldürülen Seher Alver (63), Mehrinaz Ayatay (65) ve Sultan Baran (63) cinayetleriyle ilgili 5 şüpheli, polis tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

KIRŞEHİR'de, 2005 yılında farklı adreslerde öldürülen Seher Alver (63), Mehrinaz Ayatay (65) ve Sultan Baran (63) cinayetleriyle ilgili 5 şüpheli, polis tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Olay, 2005 yılında Kırşehir merkezdeki farklı adreslerde meydana geldi. O tarihte Mehrinaz Ayatay kuyuya atılmış, Seher Alver tarlada gömülü, Sultan Baran ise evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Yakınlarının ihbarıyla çalışma yapan polis ekipleri, cinayet şüphelileriini belirleyemedi. 1,5 yıl önce Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için özel ekip oluşturdu. Kurulan ekip, Mehrinaz Ayatay, Seher Alver ve Sultan Baran'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, olay yerlerinde yeniden incelemeler yaparak, çevredekilerin ifadelerini aldı. Gizli tanıklardan alınan ifadeler sonrası cinayet zanlılarının D.Ç., D.Ş., B.E., M.K. ve E.Ş. olduğu belirlendi. Polisin operasyonuyla 4 cinayet zanlısı kaldıkları evlerde yakalanırken, D.Ç.'nin ise başka bir cinayet suçundan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  


Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir

Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Diego Ergin Ataman Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 11:56:52. #1.13#

title