Kırşehir'de 222 parça tarihi eser ele geçirildi
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Kırşehir'de 222 parça tarihi eser ele geçirildi

Kırşehir'deki operasyonda 222 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:28
Kırşehir'de 222 parça tarihi eser ele geçirildi

'deki operasyonda 222 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesinde kaçak kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Solaklı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 220 sikke, mermer kadın heykeli, obje ve define arama dedektörü buldu.

Gözaltına alınan M.A'nın tarihi eserleri satmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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