Kırşehir'de 222 bakkala 4 bin maske dağıtıldı
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Kırşehir'de 222 bakkala 4 bin maske dağıtıldı

Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Murat Zobu, oda üyesi 222 bakkala 4 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Kırşehir'de 222 bakkala 4 bin maske dağıtıldı
24.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:44

Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Murat Zobu, oda üyesi 222 bakkala 4 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Zobu, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında vatandaşla en sık görüşen esnaflardan olan bakkalların yanında olduklarını ve onlara maske desteğinde bulunduklarını söyledi.

Sosyal mesafe ile maske takılmasının önemli olduğunu aktaran Zobu, şunları kaydetti:

"Bakkal esnafımız vatandaşımız ile sürekli temas halindedir. Salgın sürecinde kendilerini korurken, işlerine de devam etmeleri gerekiyor. Bu anlamda odamıza kayıtlı tüm esnaflarımıza maske dağıtımımız sürüyor. İlk olarak 222 bakkal esnafımıza 4 bin maskeyi ulaştırdık. Bu sayede onların işlerini daha rahat sürdürmelerini istiyoruz. Ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza koronavirüs süreciyle ilgili bilgilendirmeleri de yaparak, broşür, afişleri de bırakıyoruz. Maske konusunda bize destek olan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na teşekkür ederiz."

Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odasının maske dağıtımının hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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